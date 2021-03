La senti questa voce, campagna politica al femminile

"Una città a misura delle donne, e con un modello di welfare molto più inclusivo e vicino ai bisogni reali, è una città a misura di tutti, perché i bisogni delle donne sono quelle della collettività, bisogna inserire elementi nuovi nelle campagne politiche cittadine, a partire dalla campagna elettorale per il sindaco di Torino". Lo ha detto Antonella Parigi, ex assessore al Turismo della Regione Piemonte e ideatrice di progetti culturali come "Il Circolo dei Lettori" e "Torino Spiritualità" presentando oggi sul web "La senti questa voce?", un insieme di proposte politiche preparate da 400 donne professioniste aderenti al manifesto "Torino Città delle Donne" nato nei mesi scorsi. Un progetto per Torino che però si sta allargando a gruppi di donne in tutta Italia, molte delle quali oggi in streaming, di città quali Matera, Potenza, Roma, Milano. Le proposte sono state avanzate da 8 gruppi di lavoro intorno ai temi lavoro, abitare, decidere, educare, amministrare, convivere, curare, promozione del benessere. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri la senatrice Emma Bonino, la giornalista Tiziana Ferrario e la scrittrice e filosofa Maura Gancitano.