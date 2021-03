Embraco: protesta a Torino, manca un mese a licenziamenti

I lavoratori della ex Embraco manifestano con bandiere e striscioni, a Torino davanti alla Prefettura, in piazza Castello, a un mese esatto dalla scadenza della procedura che vedrà il licenziamento di tutti i 400 dipendenti della ex Embraco di Riva di Chieri. Una delegazione e' stata ricevuta dal viceprefetto. Il presidio e' stato organizzato in concomitanza con l'incontro a Roma tra i sindacati nazionali e il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Obiettivo della manifestazione - spiegano i sindacati - è ribadire al Governo Draghi la richiesta di un intervento rapido nella vicenda Italcomp, con la creazione della newco nei tempi più rapidi possibili per mettere in sicurezza i lavoratori ex Embraco di Torino e quelli Acc di Belluno.