Biennale Democrazia, incontri online in attesa 7/a edizione

In attesa di Biennale Democrazia, dal 6 al 10 ottobre, il Polo del '900 organizza quattro incontri su argomenti vicini al tema della settima edizione, "Un pianeta, molti mondi". Gli appuntamenti in streaming dal 15 al 27 maggio, sui canali di Biennale Democrazia e Polo del '900, in attesa di tornare in presenza in autunno. La nuova rassegna si chiama "Nuovi Mondi" e coinvolge 102 classi delle superiori e 4 "antenne" sul territorio nazionale, dalla Lombardia alla Sicilia, dove per antenne si intende quattro realtà culturali locali che hanno lavorato nel 2020 in sinergia con Biennale per sviluppare percorsi di cittadinanza attiva su temi quali "Riabitare la città", "Votare a 16 anni", "Lavorare tutti. Lavorare meno?", "Cambiare parole". Gli stessi temi trattati dagli studenti delle 102 classi delle scuole superiori attraverso video-lezioni. Alla realizzazione di Nuovi Mondi hanno collaborato cheFare - agenzia di trasformazione culturale di Milano, Prime minister - Scuola di politica per giovani donne di Favara, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e Fondazione De Gasperi di Roma.