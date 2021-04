Salute: ticket, esenzione per reddito prorogata a marzo 2022

Su proposta dell'assessore alla Sanità Luigi Icardi, la Giunta regionale del Piemonte ha prorogato fino al 31 marzo del prossimo anno l'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sanitario. La decisione riguarda i cittadini con meno di 6 anni e più di 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, i titolari di pensione sociale e loro familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito inferiore a 8.263,31 euro (incrementato in presenza di coniuge e figli). Per i disoccupati, onde evitare gli affollamenti agli sportelli delle Asl, l'esenzione è prorogata fino al 29 luglio di quest'anno. L'autocertificazione può essere presentata in via telematica, tramite Spid o tessera sanitaria con microchip, o con qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi. Eventuali abusi in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge comportano responsabilità amministrative e penali.