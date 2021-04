OBITUARY

Morto Filippi, ex presidente della Provincia di Alessandria

Stroncato da un infarto alle prime ore del giorno di Pasqua. Politico stimato e amministratore capace, era cresciuto nella Dc. Nel 2019 aveva aderito a Italia Viva lasciando il Pd di cui era stato segretario

Questa mattina intorno alle 6, è improvvisamente mancato, stroncato da un infarto, Paolo Filippi, figura di spicco della politica piemontese, presidente emerito della Provincia di Alessandria. Aveva 58 anni. Laureato in giurisprudenza, cresciuto nelle file della Democrazia Cristiana, è stato consigliere e assessore comunale di Casale Monferrato dal 1986 al 1995, assessore provinciale dal 1997. Ha presieduto Palazzo Ghilini per dieci anni dal 2004 al 2014. Dal settembre del 2019 era entrato in Italia Viva, lasciando il Partito Democratico dove era stato segretario e coordinatore.

Filippi è stato uno dei protagonisti della vita politica alessandrina, della Prima e della Seconda Repubblica, senza perdere, nel non facile guado, il suo tratto più evidente: il disincanto e la passione per la politica unendoli come non è facile fare.Sgomento e unanime profondo cordoglio in tutto il mondo politico piemontese. “Provo un profondo dolore per la scomparsa di un amico e un amministratore capace, intelligente e appassionato. Ho condiviso con lui – scrive il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro in una nota – dieci anni di impegno in Provincia, dove lui era presidente, un presidente sempre presente e attento alle istanze del territorio, che amava. La politica è stata per lui una passione profonda che lo ha accompagnato sempre, anche finita l’esperienza in Provincia”.