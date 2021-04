Torino: in Consiglio comunale prima variazione di Bilancio

Più fondi per le manutenzioni e per la sicurezza, con l'acquisto di telecamere e body-cam per la polizia municipale. Arriva lunedì in Consiglio comunale, per la ratifica della Sala Rossa, la delibera per la prima variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, approvata dalla Giunta ai primi di marzo, che prevede maggiori spese per un 1.285.500 euro. Di queste, un milione per manutenzione ordinaria del suolo e del verde, 150mila euro per spese di progettazione del Servizio Edilizia Scolastica nell'ambito dei finanziamenti React Eu e 135mila euro per spese varie di funzionamento dell'Ente. Il provvedimento è stato illustrato questa mattina in prima Commissione consiliare dall'assessore al Bilancio, Sergio Rolando. La delibera evidenzia che a queste maggiori spese corrispondono maggiori accertamenti per 184mila euro e minori spese per oltre un milione e 100mila euro "relative a economie su capitoli di spesa allocati nelle diverse missioni del bilancio, in particolare per 700 mila euro di minori spese previste per le elezioni amministrative 2021". Inoltre viene inserito in conto capitale, in entrata e spesa, il contributo della Regione di 981.421 euro per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza e dispositivi di protezione individuale, le body-cam, per gli operatori della polizia locale.