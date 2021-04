Futuro ospedale Settimo incerto, Pd: Regione chiarisca

Il Pd chiede alla Regione delucidazioni sul futuro dell'ospedale di Settimo Torinese e dei 170 lavoratori della Cooperativa Frassati. "Preoccupa il fatto che l'assessore alla Sanità Icardi non escluda la privatizzazione dell'ospedale e che, quindi, non si faccia problemi ad archiviare un'esperienza come quella della gestione pubblico-privato sociale che finora si e' dimostrata innovativa e vincente", dice il consigliere regionale, Daniele Valle. Il Pd fa presente che venerdì scorso il Tribunale ha bloccato l'internalizzazione di 104 dipendenti e difficilmente la procedura si concluderà prima della scadenza, prevista il 28 aprile, del contratto con la Cooperativa Frassati. "Dal 29 aprile, quindi, chi manderà avanti l'ospedale? - si chiede Valle - Mi sarei aspettato che Icardi trovasse una soluzione insieme agli altri soci prima che la situazione precipitasse, ma evidentemente, nonostante le sollecitazioni, ha preferito non decidere".