Torino: mozione Pd, garantire parità di genere negli eventi

Torino garantisca la parità di genere negli eventi promossi, patrocinati o sostenuti dalla Città. È un vero e proprio decalogo quello proposto nelle linee guida contenute in una mozione del vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Enzo Lavolta (Pd), ed elaborate insieme alla docente di Diritto Costituzionale Anna Mastromarino. L'atto è stato illustrato oggi in Commissione Pari Opportunità e liberato per l'aula per l'approvazione. La mozione impegna sindaca e Giunta, ad esempio, ad assicurarsi che la lista dei relatori di un evento "sia stilata in modo equilibrato rispetto al genere" e che gli interventi siano "il più possibile equilibrati in termini di rappresentanza di genere, al fine di contrastare il rafforzarsi degli stereotipi in termini di competenze". Si chiede inoltre di "evitare la facile soluzione di coinvolgere le donne solamente nei ruoli minori" e di "sviluppare una strategia programmata di promozione delle pari opportunità per le conferenze". Infine si invita ad affrontare il problema delle "barriere strutturali alla partecipazione, come le responsabilità familiari" e di offrire, dove possibile, supporto economico per garantire la partecipazione o "mettere a disposizione servizi che favoriscano la conciliazione tra l'impegno convegnistico e l'attività di cura" della famiglia.