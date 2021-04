Vaccini: boom adesioni, Piemonte "basta strumentalizzare"

Viaggiano a gonfie vele, in Piemonte, le pre-adesioni degli over 60 alla campagna vaccinale. Partite questa mattina "in salita" secondo le opposizioni, dopo tre ore erano già 58 mila. "La piattaforma funziona perfettamente ed è attiva da questa mattina, come annunciato", spiegano fonti della Regione Piemonte respingendo le critiche mosse da Pd e LuV sulle difficoltà iniziali a aderire alla campagna attraverso il sito ilpiemontevaccina.it. "Avevamo annunciato l'avvio delle prenotazioni per gli over 60 nella mattinata e così è stato", tagliano corto le stesse fonti.