Embraco: lavoratori in tenda da 3 giorni, Cirio al presidio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato i lavoratori della ex Embraco, che da tre giorni continuano il presidio in piazza Castello, davanti alla Prefettura di Torino, dove hanno montato una tenda da campeggio "Non ce ne andremo fino a quando non avremo una data certa per il tavolo con il governo", spiegano i lavoratori per i quali tra quindici giorni scatteranno i licenziamenti. "Giorgetti dove sei?" si legge nei cartelli affissi nella piazza. La notte i lavoratori lasciano la piazza perché non hanno il permesso. Il ministro dello Sviluppo economico ha convocato per il 15 aprile Cirio e il i presidente della Regione Veneto Luca Zaia, mentre non c'è ancora una data precisa per il tavolo con i sindacati.