Made in Pichetto

Dicono che… sebbene la responsabilità delle crisi aziendali siano state affidate alla collega grillina Alessandra Todde, il pacchetto di deleghe assegnatogli ieri dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti abbia soddisfatto appieno Gilberto Pichetto Fratin. Il politico biellese, infatti, al Mise si occuperà delle politiche industriali e delle piccole e medie imprese, di Made in Italy, commercio, concorrenza, consumatori e lotta alla contraffazione. Ambiti che lo rendono uno degli interlocutori privilegiati per il Piemonte, a partire dal presidente Alberto Cirio che conta molto sul suo supporto per ottenere dal Governo Draghi l’attenzione che merita una regione in grave sofferenza.