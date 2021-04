Covid: commercianti Torino, nessun rispetto per chi lavora

"E' sempre peggio, non c'è nessun rispetto per chi lavora": il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri, commenta così "l'incredibile balletto a danno di decine di migliaia di commercianti", che dopo essersi sentiti dire che il Piemonte sarebbe diventato arancione, hanno scoperto che la nuova colorazione non vale per Torino e Cuneo. "Un comportamento inaccettabile: ancora una volta commercianti e cittadini sono stati trattati in modo irrispettoso - sostiene - Si è tessuta una tela di Arlecchino: ma Arlecchino faceva il buffone e non pretendeva di governare. Se questo è l'andazzo, aspettiamoci altri capolavori".