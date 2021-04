Le tessere di Canalis

Dicono che… mentre il segretario Mimmo Carretta è in prima linea per difendere l’autonomia del Pd di Torino da possibili ingerenze esterne sulle prossime amministrative, nelle retrovie ci sia chi si sta preparando alla sua successione. Subito dopo le elezioni comunali, infatti, è previsto il congresso della Federazione subalpina e in vista di quell’appuntamento sono già scattate le prime manovre: mentre il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna prepara la scalata, c’è chi prova a serrare i ranghi della corrente. È il caso della consigliera regionale e vicesegretario del partito piemontese Monica Canalis, che nei giorni scorsi ha chiesto ai membri di una chat “di correre a fare la tessera se non l’hanno ancora fatta”. Una campagna che lascia intendere come l’area guidata da Stefano Lepri e dalla stessa Canalis intenda giocare un ruolo da protagonista anche nel prossimo appuntamento congressuale. A proposito, per rinnovare l’adesione c’è tempo fino al 30 aprile.