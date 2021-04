Torino: Moderati, Pd sia attento a non perdere alleati leali

"Ringraziamo l'onorevole Boccia per l'impegno e comprendiamo, come Moderati, la volontà del Partito Democratico di allargare la coalizione. Invitiamo tuttavia a fare attenzione a non perdere, in questo sforzo, parti storiche e leali della coalizione stessa". A affermarlo sono il leader del Moderati, Giacomo Portas, la segretaria cittadina Carlotta Salerno e il capogruppo in Comune e Regione, Silvio Magliano, alla luce della due giorni torinese per le prossime amministrative dl responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia. "Il candidato sindaco - sollecitano i Moderati - deve essere scelto in tempi brevi: identificata questa figura, potremo valutare la compatibilità del suo programma con le nostre idee, con i nostri valori e con le nostre posizioni. Il nome scelto - concludono - dovrà avere tutte le caratteristiche e le qualità non solo per essere un candidato, ma per vincere contro un avversario ostico come Damilano e arrivare a governare la Città".