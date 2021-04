Enzo e Chiara

Dicono che… siano stati avvistati ieri, con famiglie al seguito, passeggiare fianco a fianco lungo via Principi d’Acaja, cuore di Cit Turin. Chiara Appendino ed Enzo Lavolta si sono incrociati per caso ma tanta strada (politica) vorrebbero fare insieme se solo i rispettivi partiti dessero loro retta. Fosse per la sindaca grillina e il consigliere comunale piddino le nozze giallorosse si sarebbero già celebrate da un pezzo, ma probabilmente per ora dovranno rassegnarsi a qualche furtiva fuitina.