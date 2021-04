Meteo; tempo variabile, con schiarite al pomeriggio

A Torino oggi, martedì 18 aprile, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1444m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nubi sparse e ampie schiarite, soprattutto sulle aree di pianura e Alpi interne. A seguire addensamenti nuvolosi in formazione su aree alpine e appennino ligure, con locali piovaschi in possibile estensione alle vicine pianure e riviera ligure orientale. Aria fredda al primo mattino, quasi invernale, specie in Valpadana. Più tiepido in Liguria.