Stellantis, nuovo headquarter Alfa Romeo al Centro Stile a Torino

Alfa Romeo sceglie il Centro Stile come sede del nuovo headquarter, un luogo iconico e ispirazionale per il marchio, in cui la miglior espressione del design italiano si intreccia con una concezione evoluta degli spazi operativi all’insegna della condivisione delle idee e del lavoro di squadra.Alfa Romeo "continua a lavorare - si legge in un comunicato del Biscione - con impegno e passione per il proprio futuro, in modo da cogliere tutte le opportunità generate dalla nascita di Stellantis, quarto produttore di auto a livello mondiale, accelerando nella transizione verso il futuro professionale delle donne e degli uomini che animano il brand. Nell’ultimo anno, lo scenario globale ha portato a ripensare le modalità di lavoro secondo canoni inediti, e il marchio ha dedicato le proprie energie all’apertura di un nuovo quartier generale capace di accogliere i dipendenti secondo una nuova concezione di spazi condivisi e aperti, che sin dalla loro architettura agevolano il lavoro di squadra, la diffusione delle idee, il confronto". Il Centro Stile si trova in via Plava a Torino ed è un’area riqualificata dello stabilimento di Mirafiori che occupa gli spazi delle storiche Officine 83.