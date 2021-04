VERSO IL VOTO

Forza Italia rompe gli indugi: "Damilano candidato unitario"

Il liquidatore (fallimentare) Tajani scarica Porchietto e annuncia il sostegno all'imprenditore acqua&vino. "Per le città scegliamo profili civici". Ora si aprono le trattative, ma il ticket non piace a nessuno

Oggi è un altro giorno. Sembra uno scherzo, ma Antonio Tajani sceglie proprio la popolare trasmissione pomeridiana di Raiuno per annunciare il repentino cambio di marcia sulle Comunali di Torino. E così se fino a una settimana fa il becchino di Forza Italia teneva duro sul nome di Claudia Porchietto quale candidato sindaco per sbarrare la strada al civico tanto gradito alla Lega Paolo Damilano, oggi afferma tronfio: “L’idea è quella di scegliere tra i candidati civici. Per vincere e allargare i confini del centrodestra guardiamo ai candidati civici”, anticipando una decisione che ormai era nell’aria da tempo. “Noi a Roma avevamo scelto Guido Bertolaso, credo che abbia delle capacità e sia l’unico in grado di vincere nel centrosinistra. Su Torino pensiamo a Damilano, su Milano stiamo verificando i nomi con i sondaggi”. A questo punto, ammainata la candidata di bandiera non resta che aprire il banchetto per trattare con gli alleati. Porchietto in ticket con l’imprenditore acqua&vino? Se ne parla, ma al netto delle parole di circostanza e della diplomazia, l’idea non fa impazzire nessuno, a cominciare dai due.