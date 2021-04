Torino: Si Tav Si Lavoro e Lista Sgarbi per Giachino sindaco

La lista civica Sì Tav Sì Lavoro si allea con la Lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi in vista delle elezioni amministrative di Torino. La presentazione dell'accordo oggi, alla presenza del leader Mino Giachino, candidato sindaco, e di Lorenzo Nespoli, segretario torinese della lista del celebre critico d'arte. "Per rinascere Torino deve cambiare musica e affidarsi a forze nuove come la nostra", spiega Giachino, che ha indicato i punti principali del suo manifesto elettorale, tra cui "accelerare i lavori della Tav attraverso la nomina del Commissario, trattenere a Torino il Centro per la Intelligenza artificiale, riportare il Salone dell'Automobile sotto la Mole, costruire la quarta corsia della tangenziale e rilanciare l'Aeroporto". Riqualificazione delle periferie e sicurezza gli altri argomenti qualificanti delle due liste che sostengono la candidatura a sindaco di Mino Giachino, convinto che la futura amministrazione dovrà anche verificare con la Regione l'organizzazione della Sanità piemontese e il progetto del Parco della Salute. "Ce lo chiedono - conclude - gli oltre 10.000 morti torinesi e piemontesi".