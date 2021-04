Stellantis, Paone (Uilm Torino): Occupazione non è garantita

"Abbiamo ribadito le nostre preoccupazioni sia sul piano occupazionale, sia sulle trasformazioni in atto negli stabilimenti torinesi di Stellantis". Così il segretario generale Uilm Torino, Luigi Paone, dopo il Consiglio comunale di Torino su Stellantis. "Siamo di fronte a un cambiamento - ha aggiunto - che mette in luce le grandi differenze tra l'organizzazione del lavoro negli stabilimenti italiani e quella dei siti francesi del gruppo. Oggi vediamo i primi effetti della fusione: si pensa a tagliare i costi degli stabilimenti attraverso la riduzione dei servizi invece che a limitare l'utilizzo della cassa integrazione. Abbiamo espresso i nostri dubbi sulle potenziali ricadute per le lavoratrici e i lavoratori in termini di salute e sicurezza", ha commentato. "Accogliamo in modo positivo - ha sottolineato Paone - la conferma degli investimenti a Mirafiori, ma siamo consapevoli che non saranno sufficienti a garantire la piena occupazione. Alle istituzioni torinesi abbiamo chiesto di monitorare con più attenzione il processo di fusione in atto, perché anche da questo dipende la salvaguardia dell'occupazione. Il nostro territorio è già passato attraverso un impoverimento del tessuto industriale, non possiamo permettercene altri".