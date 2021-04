Covid: Valle (Pd), Regione chiarisca ripresa artisti strada

"Ho depositato un'interrogazione per capire dalla Regione Piemonte se, visto che la zona gialla prevede diverse riaperture, possano ripartire anche le attività artistiche di strada. La cosa non è ancora chiara, visto che pare sia arrivato uno stop per i weekend dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Torino". Così il consigliere regionale Pd Daniele Valle. "L'arte di strada - sottolinea Valle - è riconosciuta e valorizzata dalla legge regionale 17 del 2003 e impegna migliaia di artisti in tutta la Regione. Ovviamente le attività si svolgono all'aperto, quindi è giusto dare informazioni chiare agli artisti sul da farsi, consentendo anche a loro di riprendere l’attività".