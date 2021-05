Torino: prima stazione per bici in città apre a Porta Nuova

A giorni aprirà a Torino la prima ciclostazione, alla stazione di Porta Nuova. Ad annunciarlo, con un video su Facebook, la sindaca Chiara Appendino. "E' un progetto iniziato nel 2016 - ricorda - e a maggio aprirà. Finalmente Torino avanza in termini di 'mobilità dolce' e mette a disposizione dei tanti ciclisti che abbiamo, in funzione anche intermodale, uno spazio per tenere in sicurezza le proprie biciclette". Soddisfatta l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra. "Si tratta di un progetto con risorse del Collegato Ambientale e di Grandi Stazioni - piega - che ci ha aiutato in questo percorso molto importante per la città. Non è solo una ciclostazione, ma uno spazio recuperato in uno dei locali più storici e antichi di Porta Nuova e qui si potranno mettere le biciclette sia raso terra che in sopraelevata, ci saranno le postazioni per le biciclette elettriche, uno spazio per la ciclo officina. E lasciare qui la bici tutto il giorno costerà 80 centesimi". Anche Silvio Gizzi, a.d. di Gs Rail, evidenzia nel video che "è un progetto importante per Ferrovie dello Stato, che crede nella mobilità sostenibile. E' un investimento di 350 mila euro e per una velostazione che avrà circa 120 posti bici, di cui 14 dotati di ricarica elettrica. Il tutto potrà essere utilizzato attraverso una nostra app che consentirà all'utente di accedervi in modo veloce e facile".