Covid: in Piemonte 706 positivi, -104 ricoverati

Prosegue il calo dei ricoverati Covid in Piemonte: -2 rispetto a ieri in ricoverati in terapia intensiva, in totale ora 143; negli altri reparti -102, il numero complessivo scende a 1.497. I nuovi casi positivi sono 706 con un tasso del 3,2% rispetto ai 22.407 tamponi diagnostici processati (11.896 antigenici); la quota di asintomatici e' del 40,2%. I morti sono 14 (2 registrati oggi), i guariti +1.083, le persone in isolamento domiciliare 10.254. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte si sono avuti 358.368 casi positivi, 335.009 guariti, 11.465 i morti.