Covid: Nursing Up, a rischio pagamento vaccinatori Asl Cn1

C'è il rischio che ad una buona parte dei vaccinatori piemontesi, da mesi impegnati sul territorio dall'Asl Cn1, non vengano pagate le ore di prestazioni aggiuntive già svolte a partire dal mese di marzo a causa del raggiungimento del tetto di spesa deciso dalla Regione Pimonte. Lo rende noto Nursing Up Piemonte, il sindacato degli infermieri, in una nota nella quale denuncia anche il rischio che tale situazione non riguardi solo l'Asl Cn1, bensì un po' tutto il territorio piemontese. "La scorsa settimana - spiega Nursin Up - è stata convocata all'Asl Cn1 una riunione urgente, tra le rappresentanze sindacali e la dirigenza aziendale, in cui è stata comunicata tale impossibilità di pagamento da parte dell'azienda. Ricordiamo che le prestazioni aggiuntive riguardano sia i lavoratori impegnati nella campagna vaccini, sia coloro che le accumulano in altri servizi". Per fare fronte alla situazione Nursing Up chiede alla Regione un incontro con la massima urgenza "E' urgentissimo - dichiara il segretario regionale del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri - che la Regione ci convochi e ci spieghi quale sia la reale situazione relativa ai fondi destinati al pagamento delle prestazioni aggiuntive. Sarebbe gravissimo se i fondi fossero già esauriti visto che è proprio con le prestazioni aggiuntive che si retribuisce l'enorme sforzo messo in campo da tutti noi nella lotta al virus, sia nella campagna vaccinale".