Auto: Stellantis, forte crescita in aprile (+358,2%)

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in aprile 226.000 auto in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito), in crescita del 358,2% rispetto allo stesso mese del 2020. La quota sale dal 16,9 al 21,7%. Nei primi quattro mesi dell'anno le auto immatricolate del gruppo 895.328 (+33,1% sull'analogo periodo del 2020) con una quota del 21,7% a fronte del 20,1%.