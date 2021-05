Covid: gruppo lavoro, seconda ondata gestita meglio

La seconda ondata Covid è stata gestita meglio della prima, nonostante in numeri più alti: lo hanno sottolineato i vertici degli ospedali di Novara, Cuneo e Alessandria, auditi oggi in dal gruppo di lavoro sul Covid presieduto da Daniele Valle all'interno della Commissione Sanità del Consiglio regionale. "Le aziende ospedaliere - hanno detto i responsabili dei tre ospedali - hanno risposto in modo efficiente all'urgenza di riorganizzare l'attività, è stato adottato un sistema modulare che ha consentito di convertire reparti ordinari e sale operatorie in reparti Covid. La prima ondata è stata la più complessa sotto questo aspetto, poi si sono aggiunte le difficoltà nell'analisi dei tamponi da parte dei laboratori, la mancanza di dispositivi di protezione individuale e la carenza di personale". "Nella seconda ondata, quella peggiore per numero di ricoveri ma in cui avevamo acquisito una serie di conoscenze - hanno aggiunto - siamo riusciti a gestire meglio le attività, grazie anche al coordinamento del Dirmei". Nel rispondere alle domande di Domenico Ravetti (Pd), Domenico Rossi (Pd) e Alessandro Stecco (Lega), è stato sottolineato in particolare che l'affiancamento delle Usca (Unità speciali ci continuità assistenziale) alla medicina del territorio ha dato ottimi risultati, riproponendo il tema della necessità di una revisione delle funzioni territoriali.