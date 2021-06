Astm: Gavio e Ardian completano squeeze-out

Naf 2, il veicolo controllato dalla famiglia Gavio e dal fondo di private equity Ardian, ha completato la procedura di squeeze-out delle azioni di Astm non ancora in suo possesso, acquisendo il controllo del 100% della concessionaria autostradale. Da oggi, si legge in una nota, Astm lascia dunque la Borsa milanese.