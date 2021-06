Comunali: primarie Torino, al via registrazioni voto online

Al via domani la piattaforma di pre-registrazione per il voto online per le Primarie del centrosinistra a Torino, prima città in Italia in cui viene utilizzata come test nazionale anche questa modalità di votazione per la scelta del candidato sindaco fra i 4 in corsa: Igor Boni, Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso. Per accedere è necessario registrarsi, fino a martedì 8 giugno, con Spid di livello 2 al link https://partecipa.partitodemocratico.it/primarie. Nella prima giornata di votazione, il 12 giugno, chi si è pre registrato riceverà una email con il link utilizzabile e si potrà votare online dalle 15 alle 20 sia sabato che domenica, in contemporanea con gli orari di voto in presenza. "Ovviamente, coloro che si saranno pre registrati per il voto online, non potranno più esercitare il voto presso i seggi Primarie" precisa il responsabile Organizzazione Pd Torino e coordinatore Comitato Organizzativo e di Garanzia Primarie centrosinistra Torino, Saverio Mazza, che "ringrazia il Partito Democratico nazionale per l'opportunità e il costante supporto".