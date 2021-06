Stellantis: Di Maulo, terza gigafactory sia a Mirafiori

"Chiediamo a Stellantis di prevedere che la terza gigafactory che dovrà costruire sia fatta in Italia, dopo aver già deciso di costruire le altre due in Francia e Germania. In particolare riteniamo che la sede ideale per insediare la gigafactory sia nel sito di Mirafiori essendo già produttivo al suo interno un reparto di assemblaggio di batterie al litio che occupa 300 lavoratori; inoltre, nello stabilimento di Mirafiori sono stati già investiti parecchi milioni di euro nell'autoproduzione di energia per mezzo di pannelli fotovoltaici". Lo afferma Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal, che chiede al governo Draghi "di favorire la transizione ecologica che sta affrontando il settore Automotive indirizzando a essa maggiori risorse del Pnrr". "Lo stabilimento di Mirafiori possiede le competenze professionali e l'area adeguata ad allocare la terza gigafactory di Stellantis al suo interno e sarebbe un vero e proprio errore non tenerne conto" aggiunge Di Maulo.