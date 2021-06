Università: ripresi i Campionati torinesi del Cus Torino

Sono ripresi il 5 giugno e proseguiranno fino al 26 i Campionati Torinesi Universitari organizzati dal Centro Universitario Sportivo torinese. Vi partecipano oltre 300 studenti iscritti agli atenei cittadini. "Dopo un periodo molto complicato per tutti noi - dice il presidente del Cus, Riccardo D'Elicio - questo evento è un bel modo per ripartire e per far vivere ai nostri giovani studenti giornate di socialità ed amicizia dedicate all'attività fisica. Grazie a questo evento hanno avuto modo di rimettersi in gioco e queste esperienze di tornei gratuiti sono un momento di rilancio in vista della stagione 2021/2022". Le discipline proposte il 5 giugno sono state totalmente gratuite e gli universitari hanno potuto scegliere tra: beach volley (3vs3 misto), basket (3vs3 misto), calcio a 5 (maschile), tennis (femminile e maschile) ed eSport. Sabato 12 giugno si terrà il torneo di rugby touch (misto 5vs5: massimo tre maschi) presso l'impianto Angelo Albonico di Grugliasco, e sabato 26 giugno la seconda tappa del torneo di beach volley.