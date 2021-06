Meteo: tempo variabile, con schiarite al pomeriggio

A Torino oggi, martedì 8 giugno, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3297m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico su Alpi settentrionali, Alpi occidentali, Alpi meridionali e pianure orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle pedemontane cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle pianure occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri.