Laura&Chiara

Dicono che… pur legate da antica e solida amicizia, tra Chiara Appendino e Laura Castelli si starebbe profilando all’orizzonte un duello. Per carità nessuna contesa cruenta, giacché entrambe non perdono occasione di giurarsi reciproco sostegno. Eppure, raccontano insider romani, a tutte e due non dispiacerebbe far parte della segreteria nazionale che dovrebbe affiancare Giuseppe Conte nella gestione del “nuovo” Movimento 5 stelle. Per ragioni diverse sia la sindaca di Torino sia la viceministra dell’Economia sono apprezzate dall’ex premier che, però, avrebbe confessato di ritenere improbabile la presenza di due torinesi nel massimo organismo del partito. Da qui la disfida, con la Appendino in leggero vantaggio, a cui il nuovo capo vorrebbe assegnare la funzione di raccordo con i mitici “territori”.