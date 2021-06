Comunali: primarie Torino, Rete Civica Nord sostiene Tresso

"Se io fossi torinese sosterrei e voterei senza indugi Francesco Tresso". Si apre così l'endorsement al candidato civico alle primarie del centrosinistra che arriva da un nutrito gruppo di personalità politiche e della società civile non torinese, molti dei quali esponenti delle varie compagini di Alleanza Civica. Un appoggio dalla Lombardia all'Emilia, dalla Liguria alla Campania, che riunisce assessori, consiglieri comunali, manager, docenti, medici, rappresentanti del Terzo Settore che hanno sottoscritto un appello che elenca "cinque fondamentali motivi". Ai primi posti il fatto che "non e' un politico consumato, è un civico vero" e che "propone un programma partecipato, nato dal basso, a partire dalle istanze e dalle progettualità delle torinesi e dei torinesi". Inoltre, si legge nell'appello, "ha le competenze che servono oggi", "conosce la macchina comunale" e, infine, "non è solo, al contrario di quel che vogliono far sembrare. Ha tutti i vantaggi di chi non deve rispondere ad una sola parte e, allo stesso tempo, e' comunque inserito nella nostra Rete Civica di amministratori del Nord Italia. Insieme portiamo avanti, in autonomia, un percorso di azioni di sviluppo e di riforme dal basso nei nostri territori, consapevoli che le nostre città sono tutte collegate".