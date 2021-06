M5s: Appendino, strada Conte giusta, si voti presto

"Piena fiducia, mi sembra che la linea sia quella corretta. L'auspicio è che si possa votare nei tempi che ha stimato e previsto Conte". Così, a margine dell'inaugurazione di un nuovo sportello della polizia municipale alla periferia di Torino, la sindaca Chiara Appendino a proposito del lavoro di Giuseppe Conte per il nuovo M5s. In merito a un'eventuale cambio di nome del Movimento, ipotesi circolata nelle ultime ore, Appendino risponde "non commento le ipotesi. Per me l'importante è il progetto, che, come ha detto Conte, porta avanti alcune radici, elementi trainanti e storici del Movimento. Ma il Movimento ha bisogno di cambiare, mi sembra evidente, e sono sicura che il progetto, come ha detto Conte, sarà entusiasmante". Quanto alla situazione torinese la sindaca ribadisce che Valentina Sganga e Andrea Russi "sono entrambi candidati che si sono messi in corsa e a loro va il nostro ringraziamento. Quando avremo il metodo per votare voteremo. Io non mi schiero, sono due persone valide chi potrà decidere deciderà", conclude.