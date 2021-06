Vercellino e i suoi cari

Dicono che… rinverdendo una celebre frase del Divo Giulio pronunciata in occasione di un viaggio in Cina in cui Bettino Craxi si portò un nutrito seguito, la partenza del nuovo direttore dell’Asl di Alessandria Luigi Vercellino dall’azienda To4 e la rapida chiamata in terra mandrogna sia del direttore amministrativo Michele Colasanto, sia di quello sanitario Sara Marchisio faccia dire a più d’uno che “Vercellino è arrivato con i suoi cari”. Il ritorno del manager ad Alessandria dov'era stato direttore amministrativo prima di essere mandato quale commissario nel Canavese (dove non pare si stia stracciando le vesti per la partenza) con fulmineo raggiungimento dei suoi vice è un raro esempio di trasferimento in blocco del vertice da un’Asl all’altra. Squadra (vincente?) non si cambia, dicono…