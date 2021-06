Commercio: primo confrontro Lo Russo-Damilano

Sarà l'assemblea elettiva di Confesercenti, in programma il 27 giugno a Torino, l'occasione per il primo confronto fra i candidati sindaco del capoluogo piemontese, Paolo Damilano per il centrodestra e Stefano Lo Russo per il centrosinistra. Al centro dell'incontro un dibattito sul futuro del commercio e, più in generale, di Torino, in cui Confesercenti presenterà le proprie proposte per il rilancio del commercio di vicinato e della caratura turistica della città. Nell'incontro, i due candidati, a cui, se sarà individuato per quella data, sarà invitato anche quello di M5s, si confronteranno con il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri.