Vaccini: Valle (Pd), garantirli anche a senza fissa dimora

"La Regione deve attivare urgentemente un piano per la vaccinazione delle persone senza dimora e di quelle non iscritte al servizio sanitario nazionale presenti in Piemonte". Lo afferma il consigliere regionale Pd Daniele Valle, che su questo ha presentato una interrogazione. "Rischiamo che migliaia di persone, in condizioni già precarie e fragili a prescindere dalla pandemia - dice Valle - vengano escluse dalla vaccinazione perché sprovviste della documentazione per farne richiesta. Si pensi agli immigrati temporaneamente senza permesso di soggiorno, ai cittadini comunitari non regolarizzati, ai richiedenti asilo, agli apolidi, alle persone senza dimora o coloro che vivono in insediamenti informali o comunque persone sprovviste di medico di base. Per farlo bisogna coordinarsi con associazioni ed enti del terzo settore e coinvolgere figure chiave come mediatori culturali ed educatori". "In Puglia, Sicilia ed Emilia-Romagna - aggiunge - sono già partiti procedimenti di iscrizione che accettano anche codici Stp (Stranieri Temporaneamente Presenti) ed Eni (Europei Non Iscritti). Il Piemonte invece deve ancora partire, e si deve mobilitare con urgenza per raggiungere al meglio l'obiettivo dell'immunizzazione di gregge. Mi aspetto una risposta veloce e soprattutto pratica".