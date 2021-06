Beghe di casa (popolare)

Dicono che… sia stato il deputato azzurro Roberto Rosso a imporre quello che molti ritengono essere uno sgarbo "istituzionale" in Federcasa Piemonte, l’associazione che riunisce le tre agenzie per le case popolari della regione. Lunedì, infatti, in un’assemblea “auto-convocata” i componenti dei tre consigli di amministrazione si sono riuniti e hanno nominato il leghista Fabio Tassone nuovo presidente e il forzista Leo Spataro suo vice, interrompendo una prassi consolidata secondo cui la vicepresidenza spetta all’opposizione così da garantirne il ruolo di controllo. Questa volta è andata diversamente, con il beneplacito del numero uno di Atc Torino, Emilio Bolla, pronto a giustificare qualsiasi decisione con la discolpa degli “ordini superiori”. Insomma, la spartingaia prosegue nel famelico centrodestra regionale, anche se un vizio di forma nella convocazione dell’ultima riunione potrebbe rendere vano il colpo di mano.