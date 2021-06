Stellantis: auto usate di Aramis debuttano in calo in Borsa

Debutto in calo alla Borsa di Parigi di Aramis, gruppo francese che si occupa di vendita online di auto usate e che opera in Francia, Belgio, Spagna e Gran Bretagna. Le azioni, collocate al prezzo di 23 euro, il minimo di una forchetta che arrivava fino a 28 euro, stanno cedendo l'1,7%, a quota 22,6 euro. Aramis, che capitalizza 1,9 miliardi di euro e ha in Stellantis il suo primo azionista, ha raccolto con l'ipo 250 milioni di euro da destinare alla crescita nei mercati ad alto potenziale e da destinare all'espansione in Europa attraverso acquisizioni. Altri 138 milioni di euro sono entrati nelle casse dei soci fondatori e di altri azionisti di minoranza. Il totale di 388 milioni dell'ipo potrebbe salire a 446 milioni in caso di esercizio di tutta l'opzione di over-allotment "Siamo emozionati del successo dell'Ipo di Aramis. Questo è un forte voto di fiducia degli investitori nella nostra strategia e nella validità del nostro posizionamento nel mercato a rapida crescita delle auto usate online", hanno dichiarato Nicolas Chartier e Guillaume Paoli, co-fondatori e, rispettivamente, presidente e ceo del gruppo, in una nota.