Torino: Damilano, lavoro è vera emergenza ricostruzione

"Oggi l'arcivescovo di Torino Nosiglia ha detto che sul lavoro l'Italia tradisce la Costituzione e che lui si vergogna a passare davanti ai lavoratori Embraco. Anche questa volta lo ringraziamo. Si tratta di parole forti che dimostrano come il lavoro sia la vera emergenza di questa ricostruzione. Sono orgoglioso di essere italiano e torinese, ma non sempre mi riconosco in una politica che lascia indietro chi è in difficoltà come i lavoratori Embraco". Lo scrive sui social Paolo Damilano, candidato sindaco a Torino. "L'Italia - aggiunge - sta cambiando e questo governo ha accelerato la trasformazione e l'attenzione ai cittadini, ma nel futuro molto potremo fare tutti insieme. Investire sul lavoro è l'unica strada da percorrere perché nessuno resti indietro".