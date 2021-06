Maltempo: forti piogge, disagi in Valle di Susa

Disagi a causa del maltempo in Val di Susa, in provincia di Torino. Le forti piogge e i tombini intasati hanno portato a un allagamento del sottopasso di via Cesare Battisti a Bussoleno, dove sono intervenute le squadre locali Aib. Intanto in Piemonte l'Arpa ha dato l'allerta gialla con pericoli di precipitazione nelle prossime ore e fino a domani, soprattutto nelle zone di pianura e collinari.