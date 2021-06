Stellantis: Fim-Cisl, salvaguardare polo Grugliasco

"Vogliamo che Grugliasco abbia una sua chiara missione e che si affronti in trasparenza il tema dei costi generali posto pubblicamente da Tavares a febbraio presso lo stabilimento Maserati". Così stamattina tutte le Rsa Fim di Stellantis e le Rsu Fim di molte aziende del torinese hanno deciso di volantinare davanti i cancelli di Agap Maserati Grugliasco "per rivendicare la difesa del futuro dei 1.300 lavoratori presenti nel sito". La Fim conferma la sua richiesta di far venire a Torino "la nuova Gigafactory, un nuovo modello Premium e un rafforzamento di tutti i lavoratori della Maserati. Sono settimane decisive per i futuri piani aziendali e noi siamo qua a ribadire con forza tra i lavoratori che la loro professionalità non deve essere dispersa e deve essere a supporto dei nuovi modelli Maserati che arriveranno nel 2022". La Fim Infine rileva "con soddisfazione che ieri i parlamentari piemontesi del Pd hanno assunto e condiviso l'interesse e la preoccupazione sui temi posti dalla Fim Cisl torinese".