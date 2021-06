Palenzona al casello

Dicono che… sebbene molti gli abbiano consigliato di tenersi prudentemente defilato, Fabrizio Palenzona pare non abbia alcuna intenzione di mollare la presa su Aiscat. L’associazione dei concessionari autostradali, per quasi vent’anni feudo e trampolino di lancio di ogni sua scalata di potere, è infatti ancora senza presidente dopo che lo stesso Palenzona è stato costretto a sloggiare un mese fa a causa del “pressante invito” recapitatogli da Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria (di cui Aiscat fa parte) determinato a far rispettare, con le buone o le cattive (ovvero decadenza e commissariamento), il limite dei due mandati. Neppure di fronte al fallimento dei due tentativi di farlo rientrare dalla finestra Big Fabrizio si è dato per vinto e, raccontano fonti romane, vuole a tutti i costi un mandato da vicepresidente operativo. Sarà per questo che ha intensificato pranzi e cene nella Capitale.