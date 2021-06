Stellantis: sindacati, Mise riconvochi tavolo

I sindacati metalmeccanici hanno chiesto al Mise di riconvocare il tavolo con Stellantis "per proseguire il confronto sul futuro piano industriale e le garanzie occupazionali per tutti gli stabilimenti italiani e nella transizione energetica". Punto di partenza - per Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri - deve essere il confronto sindacale tenuto a Melfi fino alla necessità di costruire in Italia una gigaFactory e di assegnare a tutti gli impianti, dai motori all'assemblaggio agli enti di staff, una missione di attività produttiva che garantisca l'occupazione e le prospettive per il futuro".