Stellantis: petizione su change.org, gigafactory a Torino

Una petizione al premier Draghi, su change.org, perché la gigafactory di Stellantis venga realizzata a Torino. A lanciarla è Mino Giachino, autore della petizione a favore della Torino-Lione che ha raccolto migliaia di firme. "Non localizzare la gigafactory a Torino sarebbe andare contro natura", scrive nella petizione Giachino, leader della lista Sì Tav Sì Lavoro che alle prossime elezioni amministrative sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Damilano. "Con la Gigafactory Torino rinascerebbe dopo anni di declino - si legge nella petizione - Con la Tav e la Gigafactory, sarà collegata in poche ore e in modo sostenibile con gli stabilimenti francesi e spagnoli di Stellantis".