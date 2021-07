Embraco: domani presidio sotto sede Lega del Piemonte

Domani, martedì 6 luglio, i lavoratori della ex Embraco manifesteranno sotto la sede della Lega Piemonte, in via Poggio 23 a Torino, alle 10,30. Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm e Uglm Torino che hanno organizzato l'iniziativa "per chiedere al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, la convocazione urgente del tavolo Italcomp, di cui non si sono più avute notizie, e per ricordare a tutti i soggetti coinvolti nell'annosa vicenda che gli ammortizzatori sociali per i 400 lavoratori scadranno il 22 luglio".