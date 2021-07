Stellantis: atteso margine solido prima metà 2021

Stellantis si attende "un margine solido per la prima metà del 2021, grazie all'andamento positivo dei prezzi e al mix di prodotto favorevole". "Il team globale di Stellantis - spiega in una nota - ha risposto energicamente alle limitazioni dei volumi causate dalla carenza di semiconduttori, implementando misure di controllo dei costi estremamente efficaci. Grazie a queste misure, i margini di profitto operativo rettificati per la prima meta' 2021 dovrebbero superare il range di previsione tra il 5,5% e il 7,5% precedentemente comunicato per l'intero anno, nonostante le perdite di volume rispetto ai tassi di produzione pianificati".