Torino perde la Gigafactory. Tavares: "Sarà a Termoli"

L'annuncio dell'ad di Stellantis all'evento dedicato alla strategia del gruppo per l'elettrificazione. A nulla è servito il pressing di politica, sindacati e industriali per avere il grande hub delle batterie elettriche a Mirafiori

La Gigafactory di batterie per le auto elettriche non sarà realizzata a Torino ma a Termoli. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, aprendo l'Ev Day dedicato alla strategia del gruppo per l'elettrificazione.

In una nota ufficiale, Stellantis ha fatto sapere che investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software mantenendo un’efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un’efficienza degli investimenti del 30 per cento superiore rispetto alla media del settore. L’obiettivo è che i veicoli elettrificati arrivino a rappresentare oltre il 70 per cento delle vendite in Europa e più del 40 per cento di quelle negli Stati Uniti entro il 2030.

Per la Gigafactory italiana si parla di un investimento da 1,5 miliardi di euro in cui anche il Governo farà la sua parte in termini di finanziamento. Nei giorni scorsi il presidente di Stellantis John Elkann si era recato a Roma per discutere della questione con alcuni esponenti dell’esecutivo di Mario Draghi, in particolare i ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) dai quali avrebbe ricevuto una indicazione chiara: l’insediamento sarebbe meglio fosse in un’area in crisi. E oggi Torino non è così in crisi come altri siti in Italia, a partire proprio da Termoli.