Covid: Pd, pochi tamponi, impreparati per variante delta

"La decrescita dei contagi e l'avanzamento della campagna vaccinale non ci devono far abbassare la guardia. La discesa sta rallentando: in altri Stati europei questo ha anticipato un ritorno alla crescita dei contagi. In Piemonte preoccupa il numero ridotto di test molecolari, gli unici idonei a rilevare la variante Delta". Così i consiglieri regionali Pd Daniele Valle e Domenico Rossi. "Ieri - sottolineano Rossi e Valle - il Piemonte ha processato 4782 tamponi molecolari, L'Emilia Romagna 7761, il Lazio 8169, la Campania 8399, il Veneto 9916, la Lombardia 17693. Nell'ultima settimana Emilia Romagna e Lazio hanno processato quasi il doppio dei molecolari piemontesi, il Veneto si avvicina al triplo e la Lombardia lo supera abbondantemente. I numeri denotano una difficoltà strutturale della nostra Regione, mai superata. Con il periodo estivo e dati dei contagi bassi è l'occasione di rinforzare la nostra macchina diagnostica e di incrementare la nostra capacità di sequenziare varianti". "Noi oggi - concludono Valle e Rossi - non sappiano quanti tamponi vengano sequenziati né sappiamo, per i molti rapidi che si somministrano, di quale generazione siano e quindi quale sia la loro reale capacità diagnostica. L'applicativo non registra la tipologia, per questo sarebbe utile che l'assessore Icardi riferisse al più presto in Consiglio".