Ambiente: Noe, 3200 controlli lungo i fiumi e 281 illeciti

Nel corso delle verifiche svolte sia nei fiumi che nei reticoli idrografici minori, il Comando Carabinieri Tutela Forestale, in collaborazione col Comando Carabinieri Tutela Biodiversità e Parchi e con il Noe, ha effettuato 3.200 controlli e accertato 281 illeciti penali, individuato 296 autori di reati in danno all'ambiente, eseguito 78 sequestri penali, elevato 161 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 250.000 euro. La tipologia dei reati contestati va dall'abusivismo edilizio agli abusi paesaggistici, alla deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi e alle sanzioni per invasione di terreni demaniali. I controlli, compiuti nel primo semestre del 2021, hanno interessato le aste fluviali classificate a rischio di alluvioni di: Tevere (Umbria e Lazio), Aniene, Velino (Lazio), Reno e Savio (Emilia Romagna), Magra (Liguria), Calore, Sarno e Volturno (Campania), Tronto (Marche), Basento (Basilicata), Brenta e Bacchiglione (Veneto), Ticino e Serio (Lombardia), Crati (Calabria), Po',Tanaro e Dora Riparia (Piemonte), Arno (Toscana),Idro e Lato (Puglia), Pescara (Abruzzo), Tronto (Abruzzo e Lazio),Trigno (Molise).